الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا في ناحية القيارة بنينوى

2021/04/11 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع في سوق ناحية القيارة في محافظة نينوى .وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان النيران اتت على عشرات محال الملابس والتجهيزات المنزلية ، وتسببت بخسائر مادية كبيرة ، دون وقوع خسائر بشرية "./ انتهى

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