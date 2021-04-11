الكاظمي: نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي ولن نتوقف

2021/04/11 | 15:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال وضع حجر الأساس لمشروع(fcc) لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة انتاج البانزين المحسن.

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