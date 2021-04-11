2021/04/11 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أعلنت شركة غوغل أنها بدأت باختبار تقنيات جديدة عبر منصة WebXR التي ستمنح مستخدمي الأجهزة والهواتف الذكية إمكانيات مذهلة للتمتع بما حولهم في عالم الواقع المعزز.وقالت غوغل في تدوينة لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الواقع المعزز”..



غوغل تنقل الهواتف والأجهزة الذكية لعالم اخر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الواقع المعزز”.. غوغل تنقل الهواتف والأجهزة الذكية لعالم اخر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الواقع المعزز”.. غوغل تنقل الهواتف والأجهزة الذكية لعالم اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).