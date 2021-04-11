رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يؤدون اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية (صور)

2021/04/11 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أدى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، الأحدن اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية برهم صالح.

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واظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (11 نيسان 2021)، جانباً من أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، بعد مصادقة رئيس الجمهورية على رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية.

ويوم أمس، صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.

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