بسبب كورونا.. قرار سعودي بشأن صلاة التراويح بالحرم المكي

2021/04/11 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، صدور موافقة الملك سلمان بن العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرم المكي والمسجد النبوي، مع مراعاة استمرار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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