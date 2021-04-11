2021/04/11 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة كشف ملف جديد لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أنفقت أكثر من 23 مليون دولار العام الماضي، على تأمين رئيسها التنفيذي، مارك زوكربرغ.وبحسب ما جاء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ23 مليون دولار..



زوكربرغ يحصل على حماية أمنية من فيسبوك المركز الخبري الوطني.

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