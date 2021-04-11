الكاظمي يعلن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية

2021/04/11 | 15:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، الاحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار.

وقال الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية (11 نيسان 2021)، "انجزنا العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ ان استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق".

واضاف "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف، واجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع".

وبحسب البيان، اعلن الكاظمي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار بعد ان كان 51.9 مليار قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة.

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