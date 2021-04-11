2021/04/11 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يؤدون اليمين الدستوري (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يؤدون اليمين الدستوري (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).