السليمانية.. سيدة تضع مولودها في سيارة اسعاف

2021/04/11 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت سيدة من سيد صادق مولودها على الطريق الرابط بين مدينتي سيد صادق والسليمانية، اليوم الأحد.

وقال الدكتور آري علي مدير مستشفى الشهيد شوكت في سيد صادق لـ PUKmedia، ان سيدة وضعت مولودها على الطريق الرابط بين مدينتي سيد صادق والسليمانية، مبينا ان المستشفى ارسلت السيدة الحامل الى السليمانية كون قضاء سيد صادق لا يوجد فيها اطباء اختصاص نسائية وتوليد.

وبيّن، ان المستشفى طالبت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اكثر من مرة، بطبيب او طبيبة اختصاص نسائية وتوليد ولكن دون جدوى، مضيفا، ان السيدة وضعت مولودها في سيارة اسعاف تابعة للمستشفى بمساعدة احدى الممرضات التي كانت ترافقها وان حالة المولود والأم مستقرة.

PUKmedia خاص

الصور/ سالار محمود

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