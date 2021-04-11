رئيس واعضاء المحكمة الدستورية يؤدون اليمين امام رئيس الجمهورية

2021/04/11 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية يوم الاحد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

وذكر االمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان مقتضب: ان رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، أدوا اليوم اليمين الدستورية امام فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

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