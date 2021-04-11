“حادث” مشبوه في شبكة الكهرباء في منشأة نطنز النووية في ايران

2021/04/11 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – حدث “انقطاع في التيار الكهربائي” يشتبه نائب إيراني بأنه “تخريب” صباح الأحد في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران حسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.ويأتي “الحادث” – الذي أوردته أولا وكالة الأنباء الرسمية فارس نقلا عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية – غداة تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي […]

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