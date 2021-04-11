أول دولة في العالم تحدد الثلاثاء غرة رمضان

2021/04/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غدٍ الإثنين هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 نيسان/ أبريل من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الإثنين.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

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