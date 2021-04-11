بعد وصول فايزر.. الصحة العراقية تحدد خيارات التطعيم أمام المواطنين

2021/04/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، انه وبعد وصول لقاح فايزر – بيونتك أصبح أمام المواطن 3 لقاحات من مناشئ عالمية رصينة وهي آمنة وفعالة وهو مخير في أخذ نوع اللقاح الذي يرغب به.وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح لـ"بغداد اليوم"، انه "بعد وصول لقاح فايزر اليوم ولقاح سينوفارم الصيني ولقاح استرازينيكا، أصبح الآن أمام المواطن العراقي ثلاثة لقاحات وجميعها من مناشئ عالمية رصينة وهي آمنة وفعالة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".وبينت فلاح انه "منذ المباشرة بإعطاء اللقاحات وحتى هذه اللحظة، لم نسجل اي مضاعفات شديدة أو خطيرة، سوى بعض الأعراض البسيطة وهي تزول بعد ساعات قليلة".ودعت المواطنين لمراجعة أقرب منفذ تلقيحي للتطعيم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدة إن "المواطن مخير في أخذ أحد اللقاحات المتوفرة الثلاثة".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، وصول أولى الوجبات من لقاح شركة فايزر - بايونتيك إلى العراق.وقال البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وجبة أولى من لقاح شركة فايزر بايونتيك المضاد لفايروس كورونا وصلت إلى مطار بغداد الدولي اليوم"، مشيراً إلى أن "الوجبة جاءت بكمية 49 ألف جرعة".وأضاف، أن "وجبة جديدة من اللقاح الصيني سينوفارم من المؤمل أن تصل إلى العراق بغضون الساعات القليلة المقبلة، وبكمية تصل إلى 200 ألف جرعة".ويُستخدم في العراق حالياً، لقاحان مضادان لفايروس كورونا، الأول سينوفارم الصيني، والثاني أسترازينيكا البيريطاني، ووصل العدد الكلي للأشخاص المطعمين بلقاح كورونا في العراق إلى أكثر من 141 ألفاً.

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