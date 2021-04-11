الكاظمي يؤكد من المدينة الرياضية في البصرة حرص الحكومة على إنجاح خليجي 25

2021/04/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

زار رئيس مجلس الوزراء صطفى الكاظمي ، اليوم الأحد ، المدينة الرياضية في البصرة واطلع على ملعب جذع النخلة الذي يتسع لخمسة وستين ألف متفرج، وملعب الفيحاء بسعة ( 10 ) الاف متفرح والساحات التدريبية، كما تجول في باقي مرافق المدينة الرياضية.

وأبدى الكاظمي بحسب بيان صادر عن مكتبه اهتماما كبيرا باستمرار العمل في مرافق المدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا ، وايضا مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية وفي مقدمتها خليجي 25.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والإسناد من أجل إنجاح البطولة واستضافة الأشقاء في البصرة الفيحاء.

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