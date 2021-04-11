التربية تقرر تشكيل اللجان الخاصة بالتعاقد مع المحاضرين

2021/04/11 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة التربية ، تشكيل اللجان الخاصة بالتعاقد مع المحاضرين وفقا لقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين .وكان مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعه الاسبوع الماضي ، على التعاقد مع المحاضرين المجانيين ./انتهى5

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