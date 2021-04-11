الكاظمي يزور المدينة الرياضية في البصرة

2021/04/11 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المدينة الرياضية في البصرة ، واكد حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والاسناد من اجل انجاح بطولة / خليجي 25 / واستضافة الاشقاء في البصرة الفيحاء./ انتهى7

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