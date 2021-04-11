العراق وإيران يوقعان خطة عمل في ثلاثة مجالات

2021/04/11 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأحد، مع نظيره الايراني وزير العمل والرفاه الاجتماعي محمد شريعتمداري خطة عمل مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات التي تخص التدريب والتطوير والشأن الاجتماعي.

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