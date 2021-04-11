عملية للجيش العراقي في ديالى.. مقتل 5 من داعش وتدمير أوكار وأسلحة للتنظيم

2021/04/11 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في عملية عسكرية للجيش العراقي في محافظة ديالى، أدت إلى تدمير أوكار ومعابر وأنفاق وأسلحة تابعة للتنظيم، وفق ما أعلن متحدث عسكري، الأحد.

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