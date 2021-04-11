2021/04/11 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالسعودية، اليوم الأحد، صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملك السعودي يصدر أمرا يخص صلاة التراويح في الحرمين الشريفين المركز الخبري الوطني.

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