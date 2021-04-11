زبير عثمان: ملحمة كورى سطرت بدماء شهداء الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/04/11 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير كوردستان يوم الاحد، الذكرى الـ 30 لمعركة "كورى" التي سطرت فيها بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني ملحمة قل نظيرتها بمواجهة جيش النظام المباد، واسفرت عن استشهاد 9 من البيشمركة روو بدمائهم الزكية ثرى الوطن.

وبمناسبة ملحمة كورى التي كسرت خلالها قوات بيشمركة كوردستان شوكة النظام البعثي البائد، قال زبير عثمان مسؤول مركز تنظيمات سوران للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان اليوم، يصادف مرور 30 عاما على ملحمة كبيرة، وكما هو معلوم للقاصي والدانى ان انتفاضة شعبنا اتت بنضال وكفاح بيشمركة كوردستان والاتحاد الوطني الكوردستاني، بحنكة قيادة الاتحاد الوطني ورئيسه فقيد الامة الرئيس مام جلال، الذي خطط وفق برنامج دقيق لقوات البيشمركة بدعم جماهير كوردستان لاسقاط قلاع الدكتاورية لتندلع الانتفاضة في رانية وخلال مدة قصيرة تم تحرير جميع مدن وبلدات كوردستان.

واضاف: ان جيش النظام البائد قصف في 7 نيسان 1991، مناطق صلاح الدين وجبل سفين بمحاولة لصد تقدم البيشمركة، الا ان قوات البيشمركة بقيادة الشهيد حسن كويستاني الذي اشرف بشكل مباشر على عمليات مضيق كورى كما اشرف المناضل كوسرت رسول رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني، حينها، على جبهة شقلاوة، مشيرا الى ان اشتباكات عنيفة اندلعت في كورى لتتمكن البيشمركة خلال 24 ساعة دحر تقدم الجيش، ليجبر النظام البائد وبعد هزيمته في كورى على طلب المفاوضات مع الجبهة الكوردستانية.

واكد ان عدد بيشمركة الجبهة الكوردستانية كان كبيرا في جبهة غرب كورى لكن جيش النظام البائد تقدم بشكل سريع فيها، لافتا الى بطولات بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في ملحة كورى، والتي اسفرت عن استشهاد 9 من بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني واصابة 37 اخرين بجروح اغلبهم من بيشمركة الاتحاد الوطني.

واكد ان جماهير منطقة سوران استذكرت اليوم ملحمة كورى وشهدائها الابطال عبر فعاليات متنوعة.

PUKmedia خاص

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