تنظيمات بغداد تستذكر شهداء الصقر الأحمر

2021/04/11 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الأحد، ذكرى شهداء (هەلوێ سور) الصقر الاحمر في مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة مرور 43 عاما على اعدامهم من قبل ازلام النظام البائد.

المراسيم جرت بحضور رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وأعضاء وكوادر المركز.

في مستهل المراسيم وقف الحاضرون دقيقة صمت لأرواح الشهداء وقراءة سورة الفاتحة ترحماً لارواحهم الطاهرة، ثم تطرقت مسؤولة المركز الى دور شهداء (هەلوێ سور) في اندلاع ثورة شعبنا ضد الدكتاتورية، فيما اختتمت المراسيم بايقاد 43 شمعة بهذه المناسبة الأليمة.

PUKmedia بغداد

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