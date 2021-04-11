السفير الأمريكي: مباحثات فيينا مع الجانب الإيراني ستكون لبناء جسور الثقة بين واشنطن وطهران

2021/04/11 | 17:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاحد، مع السفير الأمريكي في بغداد الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وذكر المكتب الاعلامي للمستشارية في بيان، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، وبحث معه، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون وإدامة […]

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