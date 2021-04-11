2021/04/11 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الاحد، أهمية مباحثات فيينا لبناء جسور الثقة بين أمريكا وإيران.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تعلن أهمية مباحثات فيينا لبناء جسور الثقة بين أمريكا وإيران المركز الخبري الوطني.

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