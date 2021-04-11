مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد الأوضاع الأمنية والسياسية

2021/04/11 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.

وذكر بيان عن مكتب الأعرجي أن “الاخير بحث مع السفير الأمريكي، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون وإدامة العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، كما جرى بحث تداعيات مخيم الهول الحدودي، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل حقيقي وعملي لمشكلة بقاء المخيم”.

وأشار الأعرجي إلى أن “المنطقة بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد، مبينا أن العراق يسعى دوما ومازال لأن يكون نقطة التقاء وتقارب مع الجميع، بما يعود على المنطقة بالأمن والاستقرار ويجنبها المزيد من النزاعات”.

من جهته أكد السفير الأمريكي الاتفاق مع الجانب العراقي على المتابعة السريعة للجلسة الناجحة للحوار الإستراتيجي، مبينا أن “بلاده تسعى لأن لايكون هنالك تصعيد في الوضع الإقليمي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لعلاقات عراقية إيرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع”، مشيرا إلى أن “مباحثات فيينا مع الجانب الإيراني ستكون لبناء جسور الثقة بين واشنطن وطهران”.

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