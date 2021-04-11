الكعبي: البرلمان سيضع قرارات جريئة وخططا جادة لدعم المنتجات الوطنية

2021/04/11 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، عدم وجود أي عذر أمام وزارة المالية في تسديد مستحقات الفلاحين.

وقال الكعبي في كلمة له خلال مؤتمره “زرع في العراق صنع في العراق” ، قال إن مجلس النواب مهتم في القطاع الزراعي، مؤكدا وضع فقرة توزيع مستحقات الفلاحين ضمن الموازنة.

وأشار الكعبي الى ان البرلمان سيضع قرارات جريئة وخططا جادة وآنية ومستقبلية لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي.

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