وزير العمل العراقي يوقع مع نظيره الايراني على خطة عمل في ثلاثة مجالات

2021/04/11 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، اليوم الاحد، مع نظيره الايراني وزير العمل والرفاه الاجتماعي محمد شريعتمداري خطة عمل مشتركة لل...

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