التلقيح الإجباري.. مسؤول بالصحة يتحدث عن خيارين ’’بريطانيين’’ قد يُطبقان بالعراق

2021/04/11 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة رأى عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة، د.عدي الهاشمي، الأحد، إن إجراءات الوزارة الأخيرة المتعلقة بفرض التلقيح الإجباري على المسافرين وأصحاب المطاعم والمولات تهدف للحفاظ على الصحة العامة.وقال الهاشمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "صحة المواطن، هي الهدف الأول الذي تسعى وزارة الصحة لتحقيقه، إلا أن ارتفاع الإصابات في الفترة الأخيرة قابله ضعف بتلقي اللقاحات المضادة بكورونا بسبب التظليل الذي مورس ضد هذه اللقاحات".وأضاف أن "إجراءات حظر التجوال الصحي الصارمة التي اتخذتها وزارة الصحة بحق المسافرين وأصحاب المولات واشتراطها على ضرورة ان يكون لهم دفتر لقاح لممارسة حياتهم بشكلٍ طبيعي ، هي من أجل حماية المواطن والحفاظ على حياته، وهذا أسلوب متبع لدى كثير من دول العالم التي تعاني من قفزات كبيرة بالإصابات للحد من انتشار الفيروس".وتابع الهاشمي أن "المملكة المتحدة تمكنت من السيطرة على الوباء بنسبة 60 ‎%‎ من خلال إجراءات الحظر الصحي الصارمة وزيادة عدد المطعمين بلقاح فيروس كورونا وهو ما يمكن تحقيقة بالعراق".وأشار أن "الحديث عن قيام وزارة الصحة باجراءات تعسفية من أجل اخذ اللقاح غير واقعي، والكثير من الدول المجاورة للعراق انتهجت ذات الأسلوب لدفع مواطنيها نحو التلقيح".وبين أن "اللقاح خدمة مجانية للمواطن للحفاظ على صحته ومن حوله ولا خيار للسيطرة على الوباء إلا من خلال التطعيم".وأوضح الهاشمي أن "وزارة الصحة لن تتخذ إجراءات غير قانونية ولكنها تعمل وفق قانون الحفاظ الى الصحة العامة".

وكان وزارة الصحة والبيئة، أصدرت الجمعة الماضية، مجموعة من القرارات لمواجهة جائحة كورونا.ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مكاتب الخطوط الجوية لعدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح".وأضافت، "سنقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، بالإضافة، إلى غلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح".

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