الكشف عن نتائج اجتماع الكاظمي مع ممثلي متظاهري الـ 30 ألف درجة وظيفية في البصرة

2021/04/11 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أنهى رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى الكاظمي ، اليوم الاحد (11 نيسان 2021) ، اجتماعه مع ممثلين عن المحتجين المشمولين بـ الـ 30 ألف درجة وظيفة الذين تجمعوا منذ ليلة البارحة أمام مصفى الشعيبة.وقال ممثل المتظاهرين ، عمار الزيدي ، لــ ( بغداد اليوم ) ان" الكاظمي استمع إلى مطالبهم ، مبينا ان" رئيس الوزراء طلب منهم اللقاء بهم في العاصمة بغداد، وذلك يوم الأربعاء القادم ، لبحث إمكانية تحويلهم إلى عقود وزارية، والاتفاق على صيغة نهائية لحل مشكلتهم".

وفي وقت سابق ذكر مكتب الكاظمي إنه التقى مجموعة من الشباب المتظاهرين المتجمعين قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي "استمع إلى طروحاتهم، وأكد أن حق التظاهر مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة، على ألا يؤدي هذا الحق الى إحداث أضرار او يهدد الممتلكات العامة والخاصة".وبحسب البيان، فإن الكاظمي "وجه بالتهيئة للقاء وفد يختاره المتظاهرون لغرض اللقاء بهم في بغداد، والاستماع لمطالبهم ووضع الحلول لها".

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