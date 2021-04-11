الكعبي يؤكد اتخاذ قرارات مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية وضبط المنافذ

2021/04/11 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الأحد، اتخاذ قرارات مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية وضبط المنافذ ومتابعة بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي فيما دعا لإطلاق مفردات البطاقة التموينية بواقع " ضعفين" لكل شهر حتى نهاية السنة .

وقال بيان صادر عن مكتب الكعبي إنه رعى المؤتمر الأول الذي اقامه مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار ( زرع في العراق..



صنع في العراق) بحضور وزير الزراعة وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في كملته على اتخاذ عدد من القرارات والخطط مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية ودعم الفلاحين، مطالبا الحكومة باجراءات رادعة وعاجلة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار.

ودعا الكعبي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة لإطلاق مفردات البطاقة التموينية بواقع " ضعفين " لكل شهر حتى نهاية هذه السنة .

ونوه الكعبي إلى : إن "المؤتمر جاء استلهاما وتفعيلا لمبادرة ومشروع السيد مقتدى الصدر والخاص بالإصلاح الزراعي والصناعي"، فيما أكد إشرافه الشخصي على متابعة تنفيذ بنودها من خلال عقد المؤتمرات ذات الصلة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشددا على ضرورة ايقاف تهريب المحاصيل والمنتجات الحيوانية المستوردة وتعديل قانون الجمعيات الفلاحية وقانون نقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وزيادة حصص المحافظات من المرشات الاروائية والاسمدة وتطوير عمل المطاحن العراقية.

واشار إلى أن "مجلس النواب وضع استحقاق الفلاحين على سلم اولوياته وصوت عليه ضمن موازنة العام الحالي"، كاشفا عن "وضع خطة لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصناعي والزراعي ودعم المبادرة الزراعية وإطفاء القروض ودفع مستحقات الفلاحين، فيما طالب وزير الموارد المائية بحل كافة القضايا والمشاكل القانونية العالقة مع المزارعين وخلال شهر واحد فقط".

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