اول ظهور رسمي للملك عبدالله الثاني والامير حمزة بن الحسين بعد الازمـة الاردنيـة

2021/04/11 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / زار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني برفقة الامير حمزة بن الحسين ، وعدد من ألامراء يتقدمهم الامير الحسن بن طلال ، مقبرة الأضرحة الملكية في عمان بمناسبة مئوية الدولة، وذلك في أول ظهور علنـي لهما بعد الأزمة الأخيرة التي شهدهـا الاردن الاسبوع الماضي./انتهى5

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