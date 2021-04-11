حريق داخل مبنى شركة للالبان في اطراف بغداد

2021/04/11 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق ، اندلع داخل شركة لانتاج الالبان في منطقة عويريج الصناعية على اطراف بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني :" ان الحريق نتج عن انفجار خزانين للوقود سعة 30 الف لتر ، وان فرق الاطفاء منعت عبور النيران الى 7 خزانات اخرى سعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود زيت الغاز / الگاز / ، واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية "./انتهى5

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