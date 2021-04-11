2021/04/11 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن القاء القبض على احد تجار المخدرات، وبحوزته نحو (4) كغم من مادة الكريستال.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعملية نوعية واستناداً الى مذكرة قضائية، من القاء القبض على احد تجار المخدرات، وبحوزته نحو (4) كغم من مادة الكريستال، وقد جرى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بتجارة الكرستال وتوزيعها على مناطق بغداد".

واضاف البيان انه "تمت إحالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته 4 كغم من الكريستال.. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته 4 كغم من الكريستال.. الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).