باريس تعتبر

2021/04/11 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، الأحد عن اعتقاده بـ "تعمّد" تركيا "إهانة" رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها أنقرة، واصفا ما جرى بـ "فخ" تركي.

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