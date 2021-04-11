الكعبي يطالب بإجراءات رادعة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار

2021/04/11 | 17:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الاحد، على اتخاذ عدد من القرارات والخطط مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية ودعم الفلاحين، مطالبا الحكومة باجراءات رادعة وعاجلة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار ، داعيا مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة لإطلاق مفردات البطاقة التموينية بواقع ” ضعفين ” لكل شهر حتى نهاية هذه السنة .وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه “جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد ١١- نيسان ٢٠٢١ للمؤتمر الأول الذي اقامه مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار ( زرع […]

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