ماذا عن الصين.. الخدمات النيابية: الحكومة اشركت دايو الكورية في تنفيذ ميناء الفاو لسبب واحد!

2021/04/11 | 17:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، أن الفرصة ماتزال سانحة أمام الشركة الصينية للدخول على خط تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك لان عقد شركة دايو الكورية يقتضي بتنفيذ 5% منه فقط.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح لـ NRT عربية اليوم، (11 نيسان 2021)، إن "الحكومة أصرت على منح المشروع لشركة دايو الكورية لكونها أكثر قدرة وفق رؤيا وزارة النقل والشركة العامة للموانئ العراقية وباعتبارها نفذت مشاريع مشابهة في قطر ودول أخرى من العالم رغم كل الضغوط التي مورست عليها من قبل القوى السياسية للذهاب باتجاه منحه للشركة الصينية".

وأضاف البخاتي، أن "الفرصة مازالت سانحة أمام الصين في هذا المشروع، لان شركة دايو الكورية ستأخذ 5% من قيمة المشروع و85% متروك لشركات تنافسية أخرى، ومن المفترض أن تدخل الصين على خط المشروع ضمن الاتفاقية الصينية، كما ان هناك مشاريع فرعية ضمن الاتفاقية الصينية مرافقة لميناء الفاو بضمنها مشروع القناة الجافة ومشروع محطة كهرباء وكذلك فنادق ومناطق سياحية ومناطق ترفيهية".

وأشار إلى أن "وجود مشروع بمستوى ميناء الفاو الكبير من شأنه أن يعزز من مكانة البصرة، كما أن سيرفد الميزانية العامة بما يضاهي أو يوازي واردات النفط المستخرج من المحافظة التي تعد هي بالمرتبة الأولى من الواردات النفطية للبلاد، كما أنه سيوفر أكثر من 10 آلاف درجة وظيفية"، معربا عن "أمله بأن تضع الحكومة خطة خمسية بأقل تقدير لانجاز بعض المشاريع الخمسية التي تأتي بواردات كبيرة لخزينة الدولة وتسد النقص الحاصل في تنفيذ المشاريع".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وضع صباح اليوم الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، وقال خلال لقاءه عددا من المتظاهرين المحتجين قرب المشروع، ان حكومته هي حكومة أفعال لا أقوال، لافتا إلى وجود ضغوط كبيرة قد مورست عليه وعليهم.

A.A

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