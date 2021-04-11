2021/04/11 | 17:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 924 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 6800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل نحو 6800 إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5100 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 88.1%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 95 ألف شخص، 436 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و713 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 8 آلاف شخص.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصيلة الوبائية في العراق: آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الضحايا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحصيلة الوبائية في العراق: آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).