استئناف الحركة السياحية عبر منفذ برويزخان

2021/04/11 | 17:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادراة منفذ برويزخان الحدودي مع ايران، عن استئناف حركة السياح بدءً من يوم غد الإثنين.

وقالت ادارة المنفذ في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الأحد، ان السلطات الايرانية ستسمح ببدء حركة السياح عبر المنفذ ابتداءا من يوم غد الاثنين، بعد ان تم اغلاقه بسبب تفشي فايروس كورونا منذ الـ 20 من شهر شباط المنصرم.

واضافت، ان حركة السيباح ستكون محدودة وان الاشخاص الذين لديهم اقامة نافذة، والحاملين لسمة دخول لغرض الدراسة، وسمة دخول لغرض العلاج، الاستثمار والتجارة، سمات دخول العمل، شرطة الهجرة، بامكانهم السفر الى ايران، مؤكدة ان الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة انفا بامكانهم السفر عبر منفذ برويزخان الحدودي.

PUKmedia خاص

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