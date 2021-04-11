2021/04/11 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته 4 كغم كرستال.. الامن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته 4 كغم كرستال.. الامن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته 4 كغم كرستال.. الامن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).