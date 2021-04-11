مفارقات تحالفات المواسم - علي عرمش شوكت

2021/04/11 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تتسخن جهود القوى السياسية في البحث عن التحالفات عندما تقترب مواسم الانتخابات البرلمانية.



وهي ظاهرة تكاد تكون حالة دائمة في الوسط السياسي العراقي وكأن التقارب والتنسيق ليس بنافع في الاوضاع التي ليست فيها صراعات ومزاحمة على الامساك بالسلطة التشريعية.



وفي هذه الايام غدة " بورصة التحالفات " تتكاثر فيها المساهمات والاسهم في طرح افكار تبدو للوهلة الاولي جديدة بيد ان الحقيقة تختلف حينما تستعرض اسماء الاش ......





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