م 3 / ف 8 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 830 - أحمد صبحى منصور

2021/04/11 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر شهر شعبان، أوله الأربعاء:ميعاد البخارى ( فيه ابتدئ بقراءة الحديث النبوي بالقصر السلطاني من القلعة، على العادة التي استجدت، ورسم أن لا يحضر أحد من القضاة المعزولين، وأن لا يكون من الحاضرين بحث في حال القراء، وقد كان يقع بينهم في بحوثهم ما لا يليق.).



عوقب القضاة المعزولون بالمنع من الحضور في هذا الاحتفال السلطانى الرسمي بتلاوة ......





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