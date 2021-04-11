برهم صالح: اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية خطوة اساسية نحو اجراء الانتخابات المبكرة/ موسع

2021/04/11 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادى اعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد ، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.وقال رئيس الجمهورية ، في حديثه لاعضاء المحكمة الاتحادية بعد انتهاء مراسم اداء اليمين الدستورية :" ان العراق اتخذ خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات احدى اهم مؤسساته الدستورية "، مؤكدا :" ان المحكمة الاتحادية هي الحارس الامين للنظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والانظمة ".واضاف صالح :" ان اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة واساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لاجراء الانتخابات المبكرة، التي تمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً يتطلع اليه العراقيون، للتعبير عن ارادتهم ، بعيداً عن كل التأثيرات للشروع بمرحلة جديدة على طريق بناء عملية سياسية تنهض بمجلس نيابي يعبر عن ارادة الناخبين "./انتهى5

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