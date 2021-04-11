الاعرجي يبحث مع السفير الامريكي الاوضاع الامنية والسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي

2021/04/11 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الأعرجي بحث مع السفير الأمريكي، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون وإدامة العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، كما جرى بحث تداعيات مخيم الهول الحدودي، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل حقيقي وعملي لمشكلة بقاء المخيم".وقال الاعرجي، خلال اللقاء :" ان المنطقة بحاجة الى اعادة ترتيب اوراقها من جديد" ، مبينا :" ان العراق كان ومازال يسعى لان يكون نقطة التقاء وتقارب مع الجميع، بما يعود على المنطقة بالأمن والاستقرار ويجنبها المزيد من النزاعات".من جهته اكد السفير الامريكي الاتفاق مع الجانب العراقي على المتابعة السريعة للجلسة الناجحة للحوار الستراتيجي"، مبينا ان بلاده تسعى لان لايكون هنالك تصعيد في الوضع الإقليمي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لعلاقات عراقية ايرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع، مشيرا الى :" ان مباحثات فيينا مع الجانب الايراني ستكون لبناء جسور الثقة بين واشنطن وطهران"./انتهى ح

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