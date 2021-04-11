2021/04/11 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يجري جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج | فيديو

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