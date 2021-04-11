محافظ ذي قار: ثمن التغيير قد يكلفني حياتي ولكن لن أتراجع ولن أستسلم

2021/04/11 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، قراراً بإيقاف تمليك قطع الأراضي السكنية.

وبحسب كتاب رسمي صدر عن مكتب المحافظ، فإن القرار اتُخذ لمصلحة العمل واستمرار العمل بانتظام في المؤسسات لهذه الدوائر.

وكان الخفاجي قد خاطب الأهالي مؤكدا أن ثمن التغيير قد يكلفه حياته وسيسلبهم راحتهم هذه الايام الا انه لن يتراجع ولن يستسلم.

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