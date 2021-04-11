الصحة العراقية: تسجيل 6791 إصابة جديدة ووفاة 35 حالة وتماثل 5190 شخصا للشفاء

2021/04/11 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فيما كشفت عن عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيل ستة الاف وسبع مئة وإحدى وتسعين إصابة جديدة ووفاة خمسة وثلاثين شخصا خلال أربع وعشرين ساعة فيما أشارت الى تماثل خمس مئة واحدى وتسعين حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا وصل الى مئة وواحد وأربعين الفا وتسعة وخمسين شخصا.

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