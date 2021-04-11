2021/04/11 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأوضاع في العراق وعلاقات الإقليم مع الدول العربية.

وقال أبو الغيط حسب بيان لحكومة الإقليم ان زيارته الى كردستان تمثل رسالة دعوة للبلدان العربية لتعزيز علاقاتها مع الإقليم في إطار عراق اتحادي وفي مجالي التبادل التجاري والاستثمار على وجه الخصوص، مضيفا ان الجامعة العربية تأمل أن تلعب دورها الحيوي في حل المشاكل المتراكمة في العراق، في حين أكد رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني حرص حكومته على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط يلتقي مسرور البارزاني ويقول ان زيارته دعوة للدول العربية لتعزيز علاقاتها بكردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط يلتقي مسرور البارزاني ويقول ان زيارته دعوة للدول العربية لتعزيز علاقاتها بكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).