وزير العمل يوقع مع نظيره الايراني خطة عمل مشتركة في ثلاثة مجالات

2021/04/11 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، مع نظيره الايراني وزير العمل والرفاه الاجتماعي محمد شريعتمداري خطة عمل مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات التي تخص التدريب والتطوير والشأن الاجتماعي.وقال الركابي بعد توقيع الخطة في بيان ،ان "زيارة الوزير الايراني تأتي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتناول الملفات التي تخص عمل الوزارتين"، مشيرا الى ان "خطة العمل المشتركة تضمنت العديد من البنود ومجالات التعاون وسيكون هناك تبادل للخبرات وتبادل لوفود البلدين".واضاف ان "الخطة تضمنت التعاون في مجال تحسين الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وكذلك التدريب والتطوير وملف الضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان "الوزارة تتطلع الى توسيع قاعدة الشمول بالحماية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات الايرانية في هذا المجال".وتابع الركابي ان "الخطة دخلت حيز التنفيذ منذ الان ومدى تنفيذها يمتد لخمس سنوات،حيث تضمن مصلحة للشرائح المشمولة بخدمات وزارة العمل واقامة ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين والمباشرة بدورات التأهيل والتدريب على نفقة الجانب الايرانى" .من جانبه اكد الوزير الايراني ، ان "بلاده تتطلع لتوسيع العلاقات والتعاون بمجالات كثيرة مع العراق"، مبينا ان "خطة العمل المشتركة بين الوزارتين تشمل مجالات كثيرة تصب في مصلحة الشعبين وتتضمن تبادل المهارات والخبرات التخصصية ونأمل تفعيل بنودها كافة بما يضمن توفير فرص عمل لشباب البلدين"./انتهى9

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