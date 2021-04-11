الكاظمي يرسي حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي

2021/04/11 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارسى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته اليوم الأحد لمحافظة البصرة، حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي .وقال الكاظمي خلال الإفتتاح، إن هذا المشروع يأتي من ضمن استحقاقات محافظة البصرة وأهلها الكرام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، وبين ان العمل الجاد لن يتوقف أمام كل التحديات الإقتصادية والظروف الإستثنائية مهما تعاظمت واستمرت.وزار الكاظمي خلال جولته، محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد على أيدي العاملين في المحطة مذكرًا أن العمل الخدمي والإضطلاع به شرف لمن يتقلد المسؤولية ويتصدى للواجبات،واكد ان شعبنا العراقي ينتظر منّا الكثير لنقدمه ونعوّض سنوات الفوضى والحرمان وسوء الإدارة./انتهى8

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