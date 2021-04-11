2021/04/11 | 18:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني للتيار الصدري: حكومة الإقليم ملتزمة بالكامل في تنفيذ بنود الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني للتيار الصدري: حكومة الإقليم ملتزمة بالكامل في تنفيذ بنود الموازنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني للتيار الصدري: حكومة الإقليم ملتزمة بالكامل في تنفيذ بنود الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).