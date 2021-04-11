القبض على تاجر مخدرات بحوزته نحو 4 كغم من مادة الكريستال في بغداد

2021/04/11 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن القاء القبض على احد تجار المخدرات، وبحوزته نحو (4) كغم من مادة الكريستال. وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعملية نوعية واستناداً الى مذكرة قضائية، من القاء القبض على احد تجار المخدرات، …

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